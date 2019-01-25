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Selülit neden olur, nasıl geçer?

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Güzel bacaklar için temel kriter selülit dokusunun bulunmamasıdır. Peki kadın erkek hepimizin ortak problemi olan selülit nasıl ve neden oluşur, tedavi etmek için neler yapmak gerekir? Tüm bu sorulara Doktor Ezgi Karavelioğlu cevap verdi
Selülit neden olur, nasıl geçer?

Güzellik algısı yıllar içerisinde değişkenlik gösterir. Yeni trendler çoğu kadını peşinden sürükler. Yüz güzelliğinde kimi zaman yuvarlak hatlar ilgi görürken son yıllarda Hollywood yanaklar ve üçgen yüz akımı mevcuttur. Bacak güzelliğinde ise standartlar çok uzun zamandır nettir.

Güzel bacaklar için temel kriter selülit dokusunun bulunmamasıdır.

Selülit tıpta yumuşak doku enfeksiyonu anlamına gelir ve ciddi bir rahatsızlıktır. Halk arasında selülit olarak bilinen ise özellikle bacaklarda portakal kabuğu görüntüsü oluşturan hidrolipodistrofi’dir. Deri altı yağ dokusunun aşırı gelişmesi ile birlikte lenfatik damarlara bası yapması sonucu dolaşım bozukluğu oluşur ve derialtı dokularda sıvı birikimine neden olur. Bu durum tedavi edilmediği sürece ilerleyerek portakal kabuğu görüntüsü oluşturur.

Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülmektedir. Bunun da birçok sebebi bulunmaktadır. Öncelikle erkeklerin bağ doku yapısı oldukça düzgündür. Ve bu düzgün yapı selülit için uygun ortam sağlamaz. İkincil olarakta selülite sebep olan östrojen hormonu kadınlarda oldukça yüksektir.

 Ayrıca erkek deri kalınlığı ve elastikiyeti daha fazla iken kadınlarda bu durum tam tersi bir özellik gösterir. Selülit oluşumu sadece kilo almakla doğru orantılı bir durum olmamakla birlikte birçok oluşum sebebi bulunmaktadır. Cinsiyet, genetik , hormonal dengesizlik, yanlış beslenme,doğum kontrol hapı,kabızlık, hipotroidi, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve damar yetmezliği sebeplerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Selülitin soft, hard, ödematöz ve karışık olarak tipleri ve grade 1,2,3,4 olmak üzere evreleri bulunmaktadır. Selülitin yapısına ve grade ine göre tedavi şekilleri değişmekle birlikte, profesyonel yardım mutlaka gerekmektedir. Klinikde ki tedaviye ek olarak, hasta diyeti ve sporuyla sürece destek olabilir.

Selülit nasıl geçer?

1. Evre ve 2. Evre rahatlıkla radyofrekans, lenf drenaj ile tedavi edilebilir. radyofrekans cilt altı dokuyu ısıtarak dolaşımın hızlanmasını ve kolajen yapımını uyarır. Lenf drenaj ise dokularda ki ödemin atılmasını hızlandırıcı etki sağlar.

 3. ve 4. Evrede ise mezoterapi büyük önem taşımaktadır. Mezoterapi ciltaltına minik enjeksiyonlar ile tedavi edici ajanlarında verilmesine denir. İşlem sırasında hasta ağrı, acı hissetmez. Kişinin durumuna göre 4-6 seans uygulamak önemlidir. 2 hafta arayla uygulama sıklığı idealdir. Tedavi kişinin muayenesine göre yılda 1 tekrarlanabilir.

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