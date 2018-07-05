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Sendika ve belediye aile ortamı içerisinde çalışacak

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Başkan Ali Karavezirler bugün, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve sendika yönetimini makamında kabul etti.
Sendika ve belediye aile ortamı içerisinde çalışacak

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’nin bağlı olduğu sendika olan Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile bir aile ortamı içerisinde çalışılacağının altını çizerek, her şeyin çok güzel bir şekilde yürütüleceğini kaydetti.

Başkan Ali Karavezirler bugün, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve sendika yönetimini makamında kabul etti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, demokrasinin bir süreci olarak yaşanan seçim sürecinin ardından seçilen Başkan Ali Karavezirler’e görevinde başarılar dilerken, Değirmenlik Belediyesi’nin çok önemli bir belediye olduğunun, ekonomisinin düzgün, çalışma koşullarının diğer belediyelere nazaran daha iyi ve düzenli ve maaşlarının sistemli ödendiğini belirtti.

Tüm bunlarınsendika için olumlu olgular olduğunu ifade eden Yalınkaya, seçimlerde bölgenin ve emekçinin kazanmasının önemli olduğunu söyledi.

Başkan Karavezirler’e gerçekleşen nezaket ziyaretinde Yalınkaya; “Biz emek savunucusuyuz. Toplu iş sözleşmesine sadığız. Çalıştığımız işverenler de sadık olsun isteriz. Ekmek kavgası kavgamızdır ancak, ekmeğine sahip çıkmayan, arkadaşının alın terini çalan her kimse de derhal yargılanması bizim isteğimizdir” şeklinde konuştu.

Belediyelerin emekçinin ekmek kapısı olduğunu ifade eden Yalınkaya, belediyelerin ayrıca halkın ödediği vergilerin karşılığı olarak da hizmet kapısı olduğuna vurgu yaptı.

BES yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ali Karavezirler ise, görevde olduğu süre içerisinde hiçbir zaman parmağının arkasına saklanmayacağının ve dik duruşundan taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

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