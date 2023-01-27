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Sendikalar, maaşlara uygulanacak vergi dilimleriyle ilgili düzenleme hakkında bilgi talep etti

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Sendikalar, maaşlara uygulanacak vergi dilimleri ile ilgili düzenlemenin ay sonu gelmiş olmasına rağmen Resmi Gazete'de yayınlanmamış olması gerekçesiyle bugün Maliye Bakanlığı ile Başbakanlığı ziyaret ederek konuya ilişkin bilgi talebinde bulundu.
Sendikalar, maaşlara uygulanacak vergi dilimleriyle ilgili düzenleme hakkında bilgi talep etti

KTAMS Başkanı Güven Bengihan kamuda yetkili sendikalar adına TAK’a yaptığı açıklamada, “Maaşlara uygulanacak vergi dilimleri ile ilgili düzenlemenin ay sonuna gelinmiş olmasına rağmen hala Resmi Gazete’de yayınlanmaması üzerine belirsizlik doğduğunu” belirterek, bazı yetkili sendikalarla birlikte KTAMS’ın konuyla ilgili bilgi almak üzere Maliye Bakanlığına gittiğini söyledi.

Bengihan, “Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu’nun, Bakanlığın kamu çalışanları ödemelerini sendikalarla anlaşılan vergi matrahlarındaki son düzelemeye göre hazırladığı, sadece söz konusu düzenlemenin Resmi Gazetede yayınlanmasını bekledikleri” bilgisini sendika yetkilileriyle paylaştığını söyledi. 

Bengihan, Maliye Bakanlığı’nın ardından Başbakanlığa da giderek, “Düzenlemenin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesine rağmen üç gündür Resmi Gazete’de yayımlanmadığını” belirterek, bilgi talebinde bulunduklarını söyledi.

Bengihan, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile görüştüklerini, Müsteşar Ongan’ın “herhangi bir sorunun olmadığını, bugün-yarın Başbakan’ın kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasını sağlayacağını” kendilerine söylediğini aktardı.

Bengihan, KTAMS’ın konunun takipçisi olmaya devam edeceğini kaydetti.

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