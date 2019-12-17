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Serbest Çalışan Hekimler: Tek umut genel sağlık sigortası’nın hayata geçmesi

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Serbest Çalışan Hekimler: Tek umut genel sağlık sigortası’nın hayata geçmesi
Serbest Çalışan Hekimler: Tek umut genel sağlık sigortası’nın hayata geçmesi

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilebilmesi için sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görev düşmediğini, Sağlık Bakanlığı’nın da yasal düzenleme ve altyapı konusundaki çalışmaları bitirmesi gerektiğini kaydetti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, yazılı açıklamasında Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

Gardiyanoğlu, “Bu yeni bir proje değil. 1984 yılından beridir tüm hükümet programlarında en fiyakalı proje olarak hep ilk sırada yer aldı. Cek’lerle cak’larla bir arpa boyu yol alınamadı” dedi.

Genel Sağlık Sigortası’nın siyasiler tarafından şişirilen bir sistem olmaktan öteye geçemediğini belirten Gardiyanoğlu, sağlık bakanları için hep bir kurtuluş olan sistemin rant dişlisine çomak sokulmak istenmediğini için hayata geçemediğini savundu.

“Genel Sağlık Sigortası’na geçebilmenin tek yolu bazı statükoların yıkılması ve bu süreçte yapılacak grevlere direnebilmekten geçer” diyen Remzi Gardiyanoğlu, “Genel Sağlık Sigortası, ikinci iş için kamu hastanelerinin içini boşaltan, buraların çökmesine sebep olanların da oyununa son verecek” ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık Sigortası’nın sadece hastalara hekim seçme özgürlüğü vermeyeceğini de belirten KTSÇHB Başkanı Gardiyanoğlu, “Bu sistem, sağlıktaki sistemsizliğe de son verecek. Hem özelde hem kamuda kalite artacak” dedi.

Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilebilmesi için sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görev düşmediğini, Sağlık Bakanlığı’nın da yasal düzenleme ve altyapı konusundaki çalışmaları bitirmesi gerektiğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Sağlık Bakanı, ‘Genel Sağlık Sistemi’ne geçilecek’ demekten öteye geçemedi, hiçbir icraat yapmadı” eleştirisinde bulundu.

Remzi Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı’nın yasal düzenlemeler ve Anayasa Mahkemesi’nden dönen yasalar konusunda ne yaptığını da sordu.

Umutlarının bu sistemin hayata geçmesi olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, ilgili bakanlıklara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da belirtti.

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