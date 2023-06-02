Sevilla Roma finalinin hakemi Anthony Taylor’a havalimanında saldırı

UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltı atışları sonucu kupayı Sevilla’ya kaptıran Roma’da taraftarların İngiliz hakem Anthony Taylor’a olan öfkesi maçın ardından da devam etti. Normal süresi 1-1 biten maçtaki yönetiminden rahatsız olan Roma cephesinde teknik direktör Jose Mourinho başta olmak üzere İtalyan taraftarların büyük bölümü Anthony Taylor adeta ateş püskürdü.

MOURINHO GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Jose Mourinho maçın ardından stadyum otoparkında bekleyerek, Taylor’u görür görmez küfürler savurarak, “Rezilsin” diye bağırdı. Mourinho basın toplantısında da Anthony Taylor’u hedef aldı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, “Umarım Anthony Taylor’ın Şampiyonlar Ligi maçları yönettiğini ve bu yaptığı saçmalıkları sadece Avrupa Ligi’nde değil de, orada da yaptığını görürüz. Haksızlığa uğradığımızı hissederek ölü gibi dönüyoruz. Sahada İspanyol gibi görünen bir hakemin vardı. Sürekli sarı kartını kullandı. Lamela’nın ikinci sarıyı görmesi gerekirken görmemesi ve penaltıyı gole çevirmesi adaletsizliği gösteriyor” diye konuştu.

HAVALİMANINDA ZOR ANLAR

Yaşanan gerilim maçın oynandığı Budapeşte havalimanında da artarak devam etti. Şehirden ayrılmak için ailesi ile birlikte havalimanına gelen İngiliz hakem kalabalık bir taraftar grubunun ortasında kaldı. Anthony Taylor ve ailesine önce sözlü olarak sataşan taraftarlar daha sonra ipin ucunu kaçırıp saldırma girişiminde bulundu.

Eşini ve kızını koruyarak kalabalığın içinden çıkış yapmaya çalışan Anthony Taylor’ın zor anları kameralara yansıdı. Araya giren güvenlik görevlilerinin fiziki müdahalesi ile önlemeye çalıştığı öfkeli Roma taraftarları, Taylor ve ailesinin arkasından masa ve sandalye attı.

Yaşananların ardından İngiliz Profesyonel Maç Hakemleri Birliği hakem Anthony Taylor ve ailesinin maruz kaldığı saldırılarla ilgili kınama mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada finalin ardından tırmanan büyük gerilim nedeniyle her türlü saldırıya karşı Taylor’ın ve ailesinin yanında olmaya devam edileceği vurgulandı.

SEVILLA 7. KEZ KAZANDI

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. kez çıktığı finalde yine kazanan taraf oldu. İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ni bir kez daha müzesine götürürken gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarına 1. torbadan girmeye hak kazandı.

JOSE MOURINHO, İLK KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Jose Mourinho, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı. Daha önce 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 5 finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.

Porto ile 2002-2003 ve Manchester United ile 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.