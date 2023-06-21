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Seyir Halinde Araç Alev Aldı

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Boğazköy-Gönyeli Anayolu üzerinde Boğazköy kavşağı yakınlarında seyir halinde olan araç aniden alev aldı.
Seyir Halinde Araç Alev Aldı

Polisin açıklaması şöyle:

21.06.2023 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Boğazköy-Gönyeli Anayolu üzerinde Boğazköy kavşağı yakınlarında, Ahmet ÖZTUNÇ kullanımındaki NP 033 plakalı salon araç ile Gönyeli istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın ön kaputu, tamponu ve farları tamamen, ön kapıları ve çamurlukları ise kısmen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön lastikleri ise zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

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