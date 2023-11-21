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Shakira 'vergi kaçırma' iddialarını kabul etti: 2,9 milyon avro ödeyecek

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Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da vergi kaçırma iddiasıyla ilgili davada suçlamaları kabul etti.
Shakira 'vergi kaçırma' iddialarını kabul etti: 2,9 milyon avro ödeyecek

Barselona İl Mahkemesi'nde bugün başlayan davaya gelen Shakira'yı, kalabalık bir basın grubu takip etti.

Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliye'den 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 2,9 milyon avroluk bir cezayı da ödemeyi kabul ederek anlaştığı bildirildi.

Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu.

 

Gelirlerini diğer ülkelere kaçırmış

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu sırada bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.

Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı.

Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya yakın para cezası talep ediyordu.

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