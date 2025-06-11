  • BIST 9698.42
  • Altın 4195.953
  • Dolar 39.178
  • Euro 44.9783
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Sıcak hava devam edecek

» »
Sıcak havanın devam edeceği kaydedildi.
Sıcak hava devam edecek

Sıcak havanın devam edeceği kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Açıklamaya göre, 12-18 Haziran tarihleri arasında hava, hafta sonuna kadar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Diğer günler ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sandallar bölgesine 4 kilogram yağış düştü03 Haziran 2025 Salı 12:30
  • En fazla yağış Geçitkale'ye...02 Haziran 2025 Pazartesi 12:48
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor02 Haziran 2025 Pazartesi 08:33
  • En fazla yağış metrekareye 22 kg ile Geçitkale’ye düştü31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:19
  • Bugün, yarın ve Pazartesi günü hava yağmurlu31 Mayıs 2025 Cumartesi 12:57
  • Pazar gününe kadar yağmur var30 Mayıs 2025 Cuma 08:32
  • 4 gün sağanak bekleniyor: Sıcaklık 2 derece düşecek29 Mayıs 2025 Perşembe 10:08
  • Yarından itibaren yağmur bekleniyor28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:23
  • Tozlu hava etkisini sürdürüyor27 Mayıs 2025 Salı 08:25
  • Perşembe gününden itibaren yağmur var27 Mayıs 2025 Salı 08:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti