Sıcak havanın etkisi sürüyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rapora göre hava, hafta boyunca genel olarak açık, az bulutlu veya parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35–38 derece, sahil kesimlerinde ise 27–30 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın bugün ve periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
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