Sıcaklık 36 dereceye çıkacak

Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren bölgenin Alçak Basınç Sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, hafta sonu havanın parçalı ve çok bulutlu, önümüzdeki hafta ise parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde 33 – 36 derece, sahillerde ise 27 – 30 derece diğer günlerde ise iç kesimlerde 29 – 32 derece, sahillerde ise 25 – 28 derece olacak.

Rüzgâr periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, Pazar günü ise yer yer kuvvetli esecek.