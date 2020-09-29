Sıcaklık 40 dereceyi bulacak!

Rum haber kaynakları, Eylül ayının son 3 günün hava sıcaklığı nedeniyle ilk kez sarı alarm veriliğine dikkati çekti.
Haberde, bu yılki Eylül ayının, 1983 yılından bu yana, son 37 yılın en yüksek hava sıcaklığına sahip olması nedeniyle tarihe geçeceğinden de söz edildi.
Rum Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 40 derecede seyretmesi nedeniyle bugün için sarı alarm verdi. Alarm bugün 13:00 ile 16:00 saatleri arasında geçerli olacak.
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