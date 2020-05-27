Sığınma Başvuruları Reddedilenler Ülkelerine Gönderiliyor

Rum yönetimi, “yasa dışı siyasi sığınmacıları” ülkelerine geri göndermeye başladı. Bu işleme, aralarında iade anlaşması bulunan Gürcistan ile başlayan Rum yönetimi, başvuruları reddedilen 197 Gürcü’yü, iki charter uçuşla ülkelerine geri gönderdi, ardından Kamerunluları göndereceği haber verildi.

Fileleftheros’a göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Gürcistan ile Güney Kıbrıs arasında iade anlaşması olduğuna işaret ederek, siyasi sığınma başvuruları reddedilen 197 Gürcü’den 90’ının yeni tip koronavirüs karantinasının kalkmasıyla geçen hafta, 107’sinin de dün Gürcistan’a gönderildiğini ve bu ülkeye geri gönderme prosedürünün devam edeceğini açıkladı.

Güney’de, siyasi sığınma başvurusunda bulunan binlerce Gürcü bulunduğuna dikkat çeken gazete, Gürcüleri Suriyelilerin izlediğini yazdı.

Habere göre Nuris şu anda, Kamerun’dan yaklaşık 150 kişiyi ülkelerine göndermeyi planladıklarını ancak Güney Kıbrıs ile Kamerun arasında iade anlaşması bulunmadığını, bu kişilerin Kamerun’a “gönüllü” döneceklerini, 88 bin Euro’ya ulaşan uçuş masraflarını da Rum yönetiminin karşılayacağını kaydetti.

Siyasi sığınma başvuruları reddedildiği için kaçak konumuna düşen kişiler sorununun ancak AB’nin merkezî olarak üçüncü ülkelerle iade anlaşmaları yaptığında çözülebileceğine işaret eden İçişleri Bakanı Nuris, Rum yönetiminin İran ile iade anlaşması yapmaya çalıştığını ancak bu ülkeden ret yanıtı aldığını söyledi.