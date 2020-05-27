  • BIST 104.565
  • Altın 371,609
  • Dolar 6,7603
  • Euro 7,4079
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Sığınma Başvuruları Reddedilenler Ülkelerine Gönderiliyor

» »
Sığınma Başvuruları Reddedilenler Ülkelerine Gönderiliyor
Sığınma Başvuruları Reddedilenler Ülkelerine Gönderiliyor

Rum yönetimi, “yasa dışı siyasi sığınmacıları” ülkelerine geri göndermeye başladı. Bu işleme, aralarında iade anlaşması bulunan Gürcistan ile başlayan Rum yönetimi, başvuruları reddedilen 197 Gürcü’yü, iki charter uçuşla ülkelerine geri gönderdi, ardından Kamerunluları göndereceği haber verildi.

Fileleftheros’a göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Gürcistan ile Güney Kıbrıs arasında iade anlaşması olduğuna işaret ederek, siyasi sığınma başvuruları reddedilen 197 Gürcü’den 90’ının yeni tip koronavirüs karantinasının kalkmasıyla geçen hafta, 107’sinin de dün Gürcistan’a gönderildiğini ve bu ülkeye geri gönderme prosedürünün devam edeceğini açıkladı.

Güney’de, siyasi sığınma başvurusunda bulunan binlerce Gürcü bulunduğuna dikkat çeken gazete, Gürcüleri Suriyelilerin izlediğini yazdı.

Habere göre Nuris şu anda, Kamerun’dan yaklaşık 150 kişiyi ülkelerine göndermeyi planladıklarını ancak Güney Kıbrıs ile Kamerun arasında iade anlaşması bulunmadığını, bu kişilerin Kamerun’a “gönüllü” döneceklerini, 88 bin Euro’ya ulaşan uçuş masraflarını da Rum yönetiminin karşılayacağını kaydetti.

Siyasi sığınma başvuruları reddedildiği için kaçak konumuna düşen kişiler sorununun ancak AB’nin merkezî olarak üçüncü ülkelerle iade anlaşmaları yaptığında çözülebileceğine işaret eden İçişleri Bakanı Nuris, Rum yönetiminin İran ile iade anlaşması yapmaya çalıştığını ancak bu ülkeden ret yanıtı aldığını söyledi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de Bıçaklı Kavga26 Mayıs 2020 Salı 12:11
  • Güney Kıbrıs’ta Dün İki Yeni Koronavirüs Vakası Daha Tespit Edildi26 Mayıs 2020 Salı 11:20
  • Güney Kıbrıs’taki Yangınlar Düşündürücü26 Mayıs 2020 Salı 10:44
  • 35 karantina oteline 7 milyon euro26 Mayıs 2020 Salı 10:28
  • Hristodulidis İsrail’in Yeni Dışişleri Bakanıyla Telefonda Görüştü26 Mayıs 2020 Salı 10:26
  • Güney Kıbrıs'ta 15 günde 408 yangın26 Mayıs 2020 Salı 09:43
  • Güney Kıbrıs'ta 2 bin 128 test; 2 yeni pozitif vaka25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:20
  • Güney Kıbrıs'ta dün 26 yangın çıktı25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:18
  • Korona Gidiyor, Siyasi Partiler Seçim Hazırlıklarına Dönüyor25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:24
  • Solea Bölgesini Önce Sıcak Hava, Sonra Dolu Vurdu25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti