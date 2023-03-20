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Sigortacılar: “Sınır kapısı geçişleri ile ilgili yapılacağı iddia edilen değişiklik ile ilgili birliğimize resmi bir yazı gelmemiştir”

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Sigortacılar: “Sınır kapısı geçişleri ile ilgili yapılacağı iddia edilen değişiklik ile ilgili birliğimize resmi bir yazı gelmemiştir”
Sigortacılar: “Sınır kapısı geçişleri ile ilgili yapılacağı iddia edilen değişiklik ile ilgili birliğimize resmi bir yazı gelmemiştir”

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, sınır kapısı geçişleri ile ilgili yapılması düşünüldüğü iddia edilen ve basında yer alan değişiklik ile ilgili kendilerine resmi bir yazı gelmediğini, konu ile ilgili herhangi bir görüş ve bilgi istenmediğini bildirdi.

Birlik’ten yapılan açıklamada, kamuoyunda konuşulan değişikliğin uygulamaya konulması halinde, geçişlerin olumsuz etkilenmesinin olası olduğu kaydedildi.

Sigorta sektörünün ülkeler için önemine dikkat çekilen açıklamada, ülkelerin gelişmişlik göstergesi olarak tanımlanan bu sektöre KKTC'de gelmiş geçmiş hükümetlerce “olsa da olur olmasa da olur” gözüyle bakıldığı belirtildi.

 

- “Birliğimizin yaptığı öneri ve talepler cevapsız bırakılmaktadır”

 

Açıklamada, “Sigorta sektörünü doğrudan ilgilendiren bir karar alınırken Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği'nin görüşü alınmadığı gibi vatandaşlarımız ve kamu yararına olacak işlerin yapılması yönünde de birliğimizin yaptığı öneri ve talepler cevapsız bırakılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ülke gündeminde olan depreme ilişkin bina tedbirlerinin ardından en önemli maddi güvencenin sigorta olduğu vurgulanan açıklamada, 1924 yılında Erzurum'da meydana gelen depremden sonra Atatürk’ün sigorta şirketi kurulması talimatı verdiği hatırlatıldı ve 100 yıl sonra KKTC hükümetinin gündeminde deprem sigortası dışında öneriler olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, buna benzer süreçlerin yıllar önce Kıbrıs Türk Hava Yolları finansmanında kullanılmak üzere sigorta sektörünün ödediği banka ve sigorta vergisi oranının geçici süre diyerek yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması ve sigorta sektörünün Ekonomik Örgütler Platformu’nun dışında tutulmasında da yaşandığı ifade edildi.

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