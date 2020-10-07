Silah deposu patladı: 10'dan fazla köy boşaltılıyor

Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir silah deposu infilak etti. Başkent Moskova'nın 260 kilometre güneydoğusunda bulunan depodan kalın bir siyah duman yükseldiği belirtiliyor. Deponun çevresinde 5 kilometre çapında bir alanın kapatıldığı ve 10'dan fazla köyün tahliye edildiği açıklandı.

RIA ajansına konuşan yetkililer, depodan her 5-10 saniyede bir patlama sesleri yükseldiğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeyse görgü tanıkları, 'gökten şarapnel ve kül yağdığını' söylerken görüldü.

TASS ajansına konuşan askeri yetkililer ise yakındaki bir tarlada çıkan yangının rüzgarla depoya ulaştığını, patlamanın bu nedenle yaşandığını belirtti. Şu ana dek yaralı olmadığı belirtiliyor.