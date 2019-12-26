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Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Star Wars hayranının adı Jedi savaşçısına verildi

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Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Star Wars hayranının adı Jedi savaşçısına verildi
Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Star Wars hayranının adı Jedi savaşçısına verildi

ABD’de Kuzey Karolina Üniversitesi’nde gerçekleşen silahlı saldırıda, saldırganla mücadele ederek daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçen ancak yaşamını yitiren Riley Howell adlı genç, hayranı olduğu Star Wars’un kitabında Jedi savaşçısı olarak ‘ölümsüzleştirildi’.

Kuzey Karolina Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Riley Howell, büyük hayranı olduğu ‘Star Wars’ (Yıldız Savaşları) serisinin son kitabı ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ (Yıldız Savaşları: Skywalker’ın Yükselişi) kitabında ‘ölümsüzleştirildi’. Cesur genç için ‘Ri-Lee Howell’ adında bir Jedi ustası ve tarihçi karakteri yaratıldı.

 

Riley Howell ve bir sınıf arkadaşı, 30 Nisan’da Charlotte kampüsünde bir kişinin sınıfta ateş açması üzerine yaşamını yitirmişti. Polis olay sonrası yaptığı açıklamada Howell’ın müdahalesinin daha fazla can kaybına engel olduğunu belirtmiş ve genci ‘kahraman’ olarak nitelemişti. Saldırıda dört kişi yaralanmıştı.

'İçimizdeki Jedi'ı ortaya çıkardı'

Howell’ın Star Wars hayranlığını duyan yapım şirketi mayıs ayında gencin ailesine bir taziye mektubu göndermişti. “Riley’nin cesareti ve özverisi hepimizin içindeki Jedi’ı ortaya çıkardı” ifadelerini kullanan şirket, Howell’ın adını bir karaktere vererek onu onurlandırmak istediğini belirtmişti.

Gencin annesi Natalie Henry-Howell, oğlunun bu fikre bayılacağını söyledi. Oğlunun soyadını olduğu gibi bırakmalarını sevdiğini söyleyen Henry-Howell, “Buna minnettar olurdu. Duyduğum zaman gözlerim doldu” dedi.

Filmin galasına da giden aile, Riley Howell’ın küllerinin olduğu vazo için ayrı bir koltuk da ayırdı.

Riley’nin sevgilisi Lauren Westmoreland da, Riley’nin Jedi savaşçılarını çok sevdiğini belirtti. Westmoreland, “Bir sanatçı değildi ama Klon Askerlerinin miğferlerini çizmeye bayılırdı, her zaman onları çizerdi hatta bazen doğum günü kartlarıma bile çizerdi” diye konuştu.

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