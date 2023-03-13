Silikon Vadisi Bankası'nın iflası: ABD yönetimi mevduat sahiplerine tam koruma getirdi

ABD hükümeti, Cuma günü batan Silikon Vadisi Bankası'ndaki (SVB) mevduat sahiplerinin, bugünden itibaren bankada kalan tüm paralarını çekebileceklerini açıkladı.

İflasın, finansal sistem üzerindeki etkilerini önlemek üzere adım atan ABD Hazinesi, Merkez Bankası ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), yaptıkları ortak açıklama ile mevduat sahiplerinin tam koruma altında olacağını duyurdu.

Açıklamada "faturayı vergi mükelleflerinin ödemeyeceği" de belirtildi.

Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında "ABD bankacılık sistemi, büyük ölçüde finansal kriz sonrası yapılan ve bankacılık endüstrisini koruyan reformlar sayesinde, dirençli ve sağlam bir temel üzerinde durmayı sürdürüyor. Bu reformlarla birlikte bugün attığımız adımlar, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende olmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atacağımızın göstergesidir" denildi.Reuters'a konuşan üst düzey ABD Hazine yetkilisi, bu adımın finansal sistemi istikrara kavuşturmak ve mevduat sahiplerini korumak üzere atıldığını, bankalar için bir kurtarma paketi anlamına gelmediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden da yetkili kurumların özverili bir şekilde sorunları işaret etmek için çalıştığını ve çözüm bulduğunu belirterek "Amerikan halkı ve işletmeleri, ihtiyaç duyduklarında banka mevduatlarının orada olacağından emin olabilirler. Yaşanan bu kargaşada rolü olanları sorumlu tutmakta ve bir daha bu duruma düşmememiz için daha büyük bankalar üzerindeki denetim ve düzenlemeleri sıkı tutmakta kararlıyım" dedi.

Sisteme olan güveni yeniden tesis etmeye çalışan kurumlar, bankalara yönelik yeni bir acil durum fonu da açıkladı.

ABD Merkez Bankası yeni "Banka Fonlama Programı" ile kriz dönemlerinde bankaların borçlanmasının kolaylaştırılacağını belirtti.

Piyasalar da ABD yönetiminin adımlarına olumlu tepki verdi.

Bir banka daha kapatıldı

SVB Bank'ın iflasının ardından Pazar günü de New York merkezli, kripto para üzerine yoğunlaşan Signature Bank, piyasa düzenleyicileri tarafından kapatılmıştı.

New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (DFS) yapılan açıklamada, mevduat sahiplerini korumak için ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.

8 Mart itibarıyla bankanın 89,17 milyar mevduatı ve 31 Aralık 2022 itibarıyla da 110,36 milyar dolar varlığı bulunuyordu.

Signature Bank'taki mevduat sahipleri de SVB Bank'takiler gibi paralarına bugünden itibaren erişebilecek.

Hazine Bakanı Yellen "kurtarma paketi olmayacak" demişti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise hafta sonunu, düzenleyici kurumlarla birlikte, ülkede bankacılık sisteminde son 15 yıldır görülen en büyük iflas sonrası, yapılması gerekenleri tartışarak geçirdiğini söylemişti.

CBS News'a konuşan Yellen, "Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası sonrası, başka bankaların iflas etmelerini önlemek önemli" dedi.

Yellen, SVB için bir kurtarma paketi açıklamalarının söz konusu olmadığını söyledi, ne tip önlemler almayı planladıkları konusunda ise detay vermemişti.

Amerikan yönetimi bugün piyasalar açılmadan önce net bir planı kamuoyuna açıklamak için baskı altındaydı.

Ne olmuştu?

SVB, Cuma günü, müşterilerinin birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti.

SVB'nin iflası, ABD'de 2008'deki küresel mali kriz sonrası, en son Washington Mutual bankasının iflasından bu yana kayıtlara geçen en büyük banka iflası olmuştu.

İflas ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilemiş, dünya çapında bankacılık hisselerinde düşüş görülmüştü.

1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı ve genellikle start-uplara krediler veriyordu.

Aynı zamanda start-upların halka arzlarına da yardımcı olan SVB, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu.

Son 10 yılda hızla büyüyen ve operasyonlarının çoğu ABD'de olan bankanın, 8500'den fazla çalışanı bulunuyor.

1 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıkları yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatı da yaklaşık 175,4 milyar dolardı.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu, iflasın ardından SVB'deki 250 bin dolara kadar olan banka mevduatları için devlet garantisi getirmişti ancak SVB'deki mevduatların yüzde 85'inin, 250 bin doların üstünde olduğu biliniyordu.