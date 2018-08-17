  • BIST 88.079
  • Altın 232,580
  • Dolar 6,1306
  • Euro 6,9956
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Simtoo da Türkiye'ye geliyor

»
Dünyaca ünlü Çin merkezli drone markası Simtoo, yakında Türkiye'de faaliyetlerine başlıyor.
Simtoo da Türkiye'ye geliyor

Çinli markaların Türkiye operasyonları yaşanan son olaylardan sonra hız kazandı. Honor, Xiaomi, Meizu derken ünlü drone markası Simtoo da Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

Simtoo da Türkiye'ye geliyor!

Dragonfly Drone, Moment Airselfie Drone ve Fairy Air Kamera gibi ürünleriyle tüm dünyada ilgi gören drone markası Simtoo, ekim ayında Türkiye piyasasına girmeye hazırlanıyor.

Hem başlangıç seviyesindekilere hem de deneyimli kullanıcılara yönelik yenilikçi bir ürün yelpazesi sunan firma, 2011’de dronelar için hava kontrol sistemleri ve farklı çözümler üretmeye başlayarak piyasaya girdi.

2015’te kurulan Simtoo, aynı yıl içerisinde tamamen kendi üretimi olan dünyanın ilk katlanabilir droneu Dragonfly’ı üretti. SimtooDragonfly’ın rekabetçi fiyatı, kolay kullanımı ve son teknoloji özellikleriyle kısa sürede büyük ilgi gördü ve kısa sürede büyüyen satış sahası ile en çok tercih edilen drone markalarından biri olmayı başardı.

Her bütçeye uygun drone çözümleri var

“Havadaki kişisel fotoğrafçınız” mottosuyla üretilen 400 gr ağırlığındaki Moment Airselfie drone güvenilir tam korumalı yapısı ve 15 dakikadan fazla havada kalabilme özelliği ile dikkat çekiyor. 4K video özelliği ve yüksek çözünürlüğü ile rakiplerinden ayrışan Moment, görsel kalitesi ve farklı renklerde tercih edilebilen son moda görünümüyle çekeceğiniz selfie ve fotoğrafların unutulmaz olmasına aracı olan çarpıcı bir ürün. Moment “beni takip et” özelliği ile nerede olursanız olun anı yakalıyor. Katlanılabilir olması ise onu her an, rahatça yanınızda taşıyabilmenize olanak sağlıyor.

Fairy Air Kamera ise sadece 140 gr olan cep boyutuyla oldukça kolay kullanıma sahip ve estetik bir mini drone. 1080p kamera ve 8 megapixel görüntü kalitesiyle video ve fotoğraf çekmenize imkan veren kamera, uzun pil ömrüyle iç ve dış mekanlarda 16 dakika boyunca kolaylıkla uçabiliyor. Boyutuna göre görüntü kalitesiyle şaşırtan Fairy dış darbelere ise bir hayli dayanıklı.
Drone denince akla gelen ilk markalardan biri olan Simtoo, 2015 yılında 40 binden fazla uçuş kontrol modülü seti üretti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • En sıcak gezegen bulundu!17 Ağustos 2018 Cuma 10:56
  • Samsung bu sene Galaxy S9 Active modelini çıkarmayabilir17 Ağustos 2018 Cuma 10:32
  • Modern insanın en son o uzvu evrildi16 Ağustos 2018 Perşembe 20:42
  • İHA'lara 'çevre temizliği' görevi16 Ağustos 2018 Perşembe 20:20
  • Google, akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu üzerinde çalışıyor16 Ağustos 2018 Perşembe 20:13
  • İlk 5G modem Samsung’dan geldi!15 Ağustos 2018 Çarşamba 19:19
  • BMW'ye yasak geldi15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:39
  • Instagram hesapları gizemli bir şekilde ele geçirilmeye başlandı15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:36
  • Google Hakkında Muhtemelen Hiç Duymadığınız 50 Şaşırtıcı Gerçek!15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:18
  • Twitter Lite artık 21 ülkede kullanılabilir durumda15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti