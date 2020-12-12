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Sırbistan Dışişleri Bakanı’ndan Güney Kıbrıs’a Ziyaret

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Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç, Belgrad’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü ile egemenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini aynı zamanda ülkesinin, AB'nin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili tezini paylaştığını” belirtti.
Sırbistan Dışişleri Bakanı’ndan Güney Kıbrıs’a Ziyaret

Selakoviç’in görevini devralmasının ardından yurt dışındaki ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiğini ve iki günlük ziyareti çerçevesinde dün Güney Kıbrıs’ta Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiğini yazan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in Sırp yetkiliyi Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler yanı sıra Türkiye’nin “karada ve denizde sürdürdüğü ileri sürülen yasa dışı faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini” iletti.

Hristodulidis Rum kesiminin, Sırbistan’ın Avrupa Birliğine katılma çabalarına tam desteğini yinelerken, Rum kesiminin bu gidişata yönelik katkıda bulunmak için Sırbistan’a uzmanlar göndermeye hazır olduğunu da ifade etti.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ise açıklamasında, Rum kesiminde bulunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rum kesiminin Sırbistan ve Sırp halkının gerçek dostu olduğunu dile getirdi.

Selakoviç Hristodulidis’e, Rum kesiminin “ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile Kosova ve Metohiya meselesinde Sırbistan’a olan desteğinden” ötürü de teşekkür etti.

Sırbistan’ın “toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tam ve güçlü bir destek verdiğini” de dile getiren Selakoviç, ülkesinin resmi tezinin değişmeden kalacağını sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Selakoviç’in Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yaptığı açıklamada, şartlar izin verdiği zaman beraberindeki bir işadamları heyetiyle birlikte Sırbistan’ı ziyaret edeceğini açıkladığını iletti.

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