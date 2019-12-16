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Şırınga çikolata kapağı yüzünden ölen Mert’e ilk müdahaleyi yapan doktor: Bana 'epilepsi nöbeti' geçirdiği söylendi

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Boğazına kaçan şırınga çikolata kapağı nedeniyle yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Okul Müdürü A.P.'nin de bulunduğu kantin işletmecisi N.Y., sınıf öğretmenleri ve sağlık çalışanlarının if
Şırınga çikolata kapağı yüzünden ölen Mert’e ilk müdahaleyi yapan doktor: Bana 'epilepsi nöbeti' geçirdiği söylendi

Boğazına kaçan şırınga çikolata kapağı nedeniyle yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Okul Müdürü A.P.'nin de bulunduğu kantin işletmecisi N.Y., sınıf öğretmenleri ve sağlık çalışanlarının ifadesi alındı.

DHA’nın haberine göre Müdür A.P., 7 yaşındakli ilkokul 1 öğrencisi Mert’in nefes alamadığını ilk okul görevlisi Sıddık Kalendir’in gördüğünü aktardı:

“Ben baktığımda Mert Yağız'ı tutuyordu ve ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Yanlarına gittim, ne olduğunu sordum. Bana, 'bilmiyorum, çocuk boğazını gösterdi bana konuşamıyordu' dedi.”

Bunun üzerine Mert’i sağlık ocağını götürdüklerini ve doktor çağırdıklarını söyleyen A.P., “Ne olduğunu sordular. Ben ve Sıddık, ne olduğuna dair bir bilgimizin olmadığını, boğazını tutarak konuşamadığını ve bayıldığını söyledik. Sedyeye yatırdılar, müdahale etmeye başladılar” dedi.

Okula giden ve Mert ambulansla hastaneye kaldırılmadan önce ilk müdahaleyi yapan aile hekimi N.A. ise kendisine “epilepsi nöbeti geçiriyor” dendiğini aktardı:

“Çocuk sedyeye yatar vaziyette zor da olsa nefes alır şekildeydi, bilinci kapalı durumda duruyordu. Bana 'epilepsi nöbeti' geçirdiği söylendi. Çocuğa burundan oksijen verdik. Dilinin geri kaçmaması için gerekli müdahaleyi yaparak daha rahat nefes almasını sağladık. Bu sırada 112'yi arayarak ambulans talebinde bulunduk. Ambulans gelince hastayı ambulansa yine zor nefes alır şekilde ve bilinci kapalı vaziyette teslim ettik. Ambulansa teslim ettikten sonra, çocuğun kapak yutmuş olabileceğini öğrendim. Kesinlikle ben müdahale ederken kapak yutma konusu söz konu değildi."

Kantinci N.Y. ise şırınga çikolatanın 6 Aralık’tan sonra kantinde satılmadığını söyledi:

"Şırınga şeklinde olan çikolata 6 Aralık'a kadar kantinde satılmaktaydı. O tarihten sonra ürün bittiği için bulunmamaktaydı. Eğer çocuk bu ürün sebebi ile öldü ise kantinden olay tarihinde aldığını düşünmüyorum. Daha önce almış ya da başka bir yerden almış olabilir. Kesinlikle ben satmadım, diğer arkadaşların da olay günü sattığını düşünmüyorum. Yaklaşık 1 ay önce, denetmenler kantini denetlemiştir. Bu ürün de o zaman mevcuttu. Bana bu ürün ya da başka bir ürünle ile ilgili yasak olduğu yönünde ihtarda bulunulmadı."

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