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Sis bekleniyor

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Yarından itibaren salı gününe kadar sabah saatlerinde sis bekleniyor
Sis bekleniyor

Meteoroloji, hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseleceğini ve yarından itibaren salı gününe kadar sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sisteminin etkisiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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