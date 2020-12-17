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Sisi'nin Öğrencilere Kurşun Geçirmez Camdan Konuşma Yapması Alay Konusu Oldu

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, harp akademisi öğrencilerine kurşun geçirmez camın arkasından konuşma yapması, sosyal medyada alay konusu oldu.
Sisi'nin Öğrencilere Kurşun Geçirmez Camdan Konuşma Yapması Alay Konusu Oldu

Arapça "Mısır Yolsuzlukla Savaşıyor" etiketiyle yapılan paylaşımlar, büyük ilgi gördü. Muhammed Ramazan isimli kullanıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sokaklarda halkın arasına güya korumasız çıkan Sisi, ordunun kendisine bağlı olmasına rağmen, harp akademisi öğrencilerine kurşun geçirmez camın arkasından konuşma yapıyor." ifadesini kullandı.

"Sisi ile akademi öğrencilerinin arasındaki mesafe çok uzak. Ön sıradaki grubun Cumhurbaşkanını selamlaması falan gerekmiyor mu?" diye yazan Tuna Ali, "Harp akademisi öğrencilerine kurşun geçirmez camın arkasından seslenen Sisi, sokakta bisiklet sürerken tesadüfen bir taksi şoförüyle karşılaşıyor. Bu senaryoyu yazan iş bilmez yönetmenin işine son vermeyecekler mi?" paylaşımında bulundu.

Marko Rusi adlı kullanıcı ise Ali'nin paylaşımını, "Hayır, bu senaryoya inanan aptallar olduğu sürece aynı yönetmenle devam edecekler." şeklinde yanıtladı.

Ebu İzzeddin isimli kullanıcı da "Erkek adam, kurşun geçirmez camın arkasından harp okulu öğrencilerine hitaben konuşma yapıyor. Sisi korkuyor." ifadelerini kullandı.

Nureddin isimli bir başka kullanıcı ise şu yorumu yaptı:
"Sisi, şafak vakti harp akademisinde, kurşun geçirmez bir camın arkasında duruyor. Öğrenciler ile arasında en az 200 metre var. Özetle: hain korkuyor. Şayet harp okulu öğrencilerinden bu denli korkuyorsa mazlum halka karşı ne hissediyordur?"


TAKSİ ŞOFÖRÜ İLE SELAMLAŞMA SENARYOSU


Medyaya servis edilen görüntülerde, Sisi'nin, spor kıyafetleriyle bisiklete bindiği, tesadüfen bir taksiciyle karşılaştığı ve ona selam verdiği görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu görüntülerin bir reklam şirketi tarafından uygulanan senaryo gereği propaganda için çekildiğini vurguladı. 
Mısır eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat, 6 Ekim 1981 tarihinde Kahire'de bir askeri tören esnasında ordu mensubu subaylar tarafından vurularak öldürülmüştü.
O tarihten bu yana Mısır Cumhurbaşkanları askeri törenlerde üst düzey tedbirler alıyor. Ancak ilk kez bir cumhurbaşkanının kurşun geçirmez camın arkasından konuştuğu belirtiliyor. 

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