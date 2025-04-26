Sivil Havacılık Dairesi’nden TEKNOFEST dolayısıyla NOTAM

Sivil Havacılık Dairesi, eski Ercan Havalimanı’nda TEKNOFEST kapsamında yapılacak hava gösterileri nedeniyle 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasına yönelik NOTAM’lar yayımladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, “Buna göre; söz konusu bölge ilgili tarihlerde ve 10.00-13.00, 15.00-16.30, 18.00-19.00 saat aralıklarında NOTAM kapsamına girmiş olup uçuş emniyetinin sağlanabilmesi amacıyla uçuş planlamasında birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; söz konusu zaman dilimleri dışında kalan uygun vakitlerde drone, paraglayt ve yamaç paraşütü uçuşlarına, şartlı koordinasyon sağlanması ve Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği’nden onay alınması kaydı ile izin verilecektir” denildi.