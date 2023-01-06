Siyasi krizde Elon Musk tarafını belli etti

ABD’de günlerdir seçilemeyen Temsilciler Meclisi Başkanlığı ile ilgili Elon Musk da bir açıklama yaptı.

Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi Başkanlığı’nda tarafını net bir şekilde ortaya koyarak, “Kevin McCarthy Sözcü olmalı.” diye yazdı.

Elon Musk, bir başka paylaşımında ise “McCarthy değilse, cidden kim?” diye sordu.

AÇIKLAMADAN ÖNCE ANKET YAPMIŞTI

Musk, gün içinde bir de anket düzenleyerek siyasi konulara girip girmemesi gerektiği konusunu takipçilerin değerlendirmesine açtı.

Saatler içinde 595 binden fazla katılım gerçekleşen ankette, katılımcıların yüzde 57,2’si Twitter’ın sahibinin siyaset yapması konusunda oy kullanarak “Elon Musk ayaklarına sıkmaya devam etmeli” ifadesinin bulunduğu kutucuğu işaretlerken, yüze 42,8 “Elon Musk siyasetten uzak durmalı” şıkkını tercih etti.

Musk ayrıca, yaklaşık bir saat önce, “Artık iki ayağıma da sıktığım için daha fazla politik yorum yapmayacağım.” ifadesinin yer aldığı 8 Nisan 2013 tarihli tweetini paylaşarak, “Bazı alışkanlıklardan vazgeçmek zordur. Belki de kurşun geçirmez ayakkabılar almalıyım” notunu düştü.

CUMHURİYETÇİLERE YAKIN DURUYOR

Elon Musk Kasım ayında Florida Valisi Ron DeSantis’in Cumhuriyetçi Parti’den aday olması durumunda destek verip vermeyeceği sorusunu “Evet.” diye cevaplamıştı.

Musk, ABD’deki 8 Kasım ara seçilerinden bir gün önce de seçmenleri Cumhuriyetçilere oy vermeye çağırmıştı.

Twitter CEO’sunun Ağustos 2022’de Wyoming’de McCharty’nin ev sahipliği yaptığı bir bağış toplama etkinliğine katıldığı ve Cumhuriyetçi çoğunluk lideriyle sohbet ettiği biliniyor.

McCharty de Kasım ayında, Beyaz Saray’ı politik görüşleri nedeniyle Elon Musk’ı hedef almakla suçlayarak, “Hükümet ifade özgürlüğü isteyen birinin peşine mi düşecek?” ifadesini kullanmıştı.