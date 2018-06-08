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Skandal Karar: Camileri kapatıyorlar...

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İşte o karar ve perde arkası...
Skandal Karar: Camileri kapatıyorlar...

Avusturya'da Sebastian Kurz liderliğindeki hükümet, ülkedeki 7 caminin kapatılacağını, görev yapan imamları da sınır dışı edeceklerini duyurdu. Avusturya basını yaklaşık 40 imamın sınır dışı edileceğini yazdı.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen Avusturya’nın genç Başbakanı Sebastian Kurz, skandal bir açıklama yaptı. Kurz, “İslam’ı siyasallaştırdığı” iddiasıyla 7 camiyi kapatma kararı aldığını açıkladı. Kurz, “Bu kararın arkasında Nisan ayında Türkiye’nin destek verdiği bir camide 1. Dünya Savaşı’ndaki Çanakkale Savaşı’nın çocuklar tarafından canlandırılma fotoğrafları var. Soruşturma sonrasında bu karar alındı. Paralel topluluklar, siyasi İslam ve aşırıcılığın bu ülkede yeri yok” açıklamasını yaptı.

Haftalık Falter gazetesi, geçtiğimiz günlerde etkinlikten fotoğrafları paylaşmıştı. DİTİB’e bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB)Facebook sayfasında da fotoğrafları paylaşmıştı. ATİB'e bağlı caminin Facebook sayfası ise artık erişime kapalı.

Diğer 6 caminin hangileri olduğu ise henüz belli değil. Kapatılacak camilerin sayısının artabileceği belirtilirken. Hükümetten yapılan açıklamada, başka ülkelerden ya da dışarıdan mali kaynak alarak Avusturya'da faaliyet gösteren imamların sınır dışı edileceği duyuruldu.

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Kurz daha önce camide sergilenen bu oyun için “Bu yaşananların Avusturya’da yeri yok. Hükümet olarak bu tür konulara bundan böyle sıfır tolerans göstereceğiz. Tüm gücümüzle bu olumsuz gelişmelerle mücadele edeceğiz” demişti. Ülkede ATIB’in kapatılıp kapatılmaması konusu tartışmaya açılmıştı.

Avusturya basınında yer alan haberlerde ATİB’in immalarının sınır dışı edileceği belirtildi. Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kikcl, ATİB bünyesinde görev alan 40 imamın sınır dışı 

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