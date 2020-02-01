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Skype ve Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik Instagram'a geliyor

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Instagram, Facebook ve Twitter'da var olan bir özelliği kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Instagram direkt mesajlara ifade bırakma özelliği üzerinde çalışıyor. Özellik henüz test aşamasında bulunuyor.
Skype ve Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik Instagram'a geliyor

Sosyal medya platformu devi Facebook, 2016 yılında yorumlara ve gönderilere kullanıcıların ifade bırakması özelliğini kullanıma açmıştı. Yakın zamanda Twitter'ın da mesajlarda başlattığı bu uygulamaya Instagram da katılmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada yer alan haberlere göre Instagram, direkt mesajlara (Direct) ifade bırakma özelliği üzerinde çalışıyor.

Webtekno'nun aktardığına göre Instagram Direct'te şu anda mesajlara bırakılabilen tek ifade, mesajın üzerine iki kez tıklayınca çıkan kalp simgesi. Yeni özelliği Jane Manchun Wong Twitter hesabından yaydı. Test aşamasında olan özellikle birlikte, mesajlara gülenkızgın ve üzgün surat ifadeleri gibi ifadeler bırakılabilecek.

Şimdilik bu özellik yalnızca şirket çalışanlarına test amacıyla açık durumda. Test dönemi sona erdiğinde özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Wong, Facebook yöneticisi Alexandru Voica'nın da özelliğin test aşamasında olduğunu doğruladığını aktardı.

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