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Slovakya'da Rekor Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Slovakya'da Rekor Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi
Slovakya'da Rekor Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Slovakya'da, ülke tarihinde en yüksek uyuşturucu miktarının ilk kez ele geçirildiği açıklandı.

Slovakya Gümrük ve Vergi İdaresi Sözcüsü Ivana Skokanova, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Skokanova, sıvı taşımacılığında kullanılan konteynerlere yerleştirilerek ülkeye sokulmak istenen uyuşturucunun Meksika'dan yollandığı ve Hırvatistan üzerinden Slovakya'ya ulaştığını ifade etti.

Skokanova ayrıca, söz konusu uyuşturucunun Slovakya üzerinden tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaştırılmasının da planlandığını sözlerine ekledi.

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