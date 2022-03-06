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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Snapchat Ukrayna'daki Harita Özelliğini Devre Dışı Bıraktı

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Snapchat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ısı haritasını geçici olarak devre dışı bıraktı. Teknoloji şirketi bu hamlesiyle Rusya'nın Ukraynalıların yoğunlaştığı bölgeleri belirlemesini engellemeye çalışıyor.
Snapchat Ukrayna'daki Harita Özelliğini Devre Dışı Bıraktı

Snapchat, değişikliği cuma günü bir tweet ile duyurdu. Şirket, “Güvenlik önlemi olarak, Snap Map’in Ukrayna’daki herkese açık olan ısı haritasını geçici olarak devre dışı bıraktık” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki Snapchat kullanıcıları, Snap’lerini, konuma göre alınan ve Snap’lerin yoğunluğunu gösteren ısı haritasına gönderebilir. Haritada mavi görünen alanlar, bölgede nispeten az sayıda kişinin Snap gönderdiğini gösterirken, haritadaki kırmızı alanlar, orada birçok kişinin Snap gönderdiğini gösteriyor.

15 MİLYON DOLARLIK YARDIM DA YAPTI

Snapchat, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Ukrayna’ya ilk defa desteğini göstermiyor. Bu haftanın başlarında Snapchat, Rusya’ya reklam satışlarını durdurdu ve Ukrayna’yı desteklemek için 15 milyon dolarlık insani yardım bağışlayacağını duyurdu.

Şirket bir blog yazısında savaşı kınarken şu satırlara yer verdi:”Ukraynalı ekip üyelerimiz ve yaşamları ve özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkı ile dayanışma içindeyiz. Savaş, ekip üyelerimizin çoğu ve aileleri için doğrudan bir tehdit. Onların güvenliği ve barış için dua ediyoruz.”

Diğer teknoloji şirketleri de Rusya’ya Ukrayna’yı işgali nedeniyle baskı yapmaya devam ediyor. Bu hafta Apple, Rusya’daki tüm ürün satışlarını durdurduğunu ve devlet medya kuruluşları RT News ve Sputnik News uygulamalarını App Store’dan kaldırdığını söyledi. Facebook tüm reklam satışını durdururken Rus devlet destekli medya kuruluşlarının yayınlarını durdurdu.

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