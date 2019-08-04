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Soğuk duşun faydaları nelerdir bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

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Soğuk duş almak kulağa pek de hoş gelmeyebilir. Fakat sağlığa birçok faydası vardır. İşte, sabahları soğuk su ile duş almanın sağlığa faydaları...
Soğuk duşun faydaları nelerdir bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Duş almak her gün yapmanız gereken sağlıklı ve hijyenik bir alışkanlıktır. Genelde, bir çoğumuz ılık veya sıcak duşu tercih ederiz. Soğuk duştan ise pek çok kişi hoşlanmaz. Fakat soğuk duş bize sıcak ve ılık duşun sağladıklarından daha çok yarar sağlıyor. Soğuk duşa alışık değilseniz, başlamakta zorluk çekebilirsiniz. Soğuk duşun size faydalarından dolayı bunu sık sık denemelisiniz. Aşırı soğuktan ve üşümekten de kaçınmalısınız. Böyle durumlarda kışın ılık su ile duş almanızda yarar var.  Soğuk su ile duş almak, vücut direncinizi arttırır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu nedenle, vücudunuzun virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlarla mücadele etmesi daha kolay olacaktır. İşte soğuk suyla duş almanın faydaları... 

Cilde ve saçlara fayda sağlar!

Cilt ve saç için en güzel doğal yöntemlerden biridir soğuk duş. Soğuk duş saçların canlı gözükmesini cildinizin ise sıkılaşmasını sağlar.  Cildimizdeki gözenekleri sıkmak için soğuk su kullanmak çok faydalıdır. Saç bakımında ise soğuk duş saç derisi ve saç köklerinin düzleştirme ve kavrama yeteneğini artırarak, daha parlak, daha güçlü ve daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir 

Soğuk su ile duş almak, vücut direncinizi arttırır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu nedenle, vücudunuzun virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlarla mücadele etmesi daha kolay olacaktır.

Kilo vermenize yardımcı olur

Soğuk duş kilo kaybına yardımcı olur. Soğuk su vücudunuzda biriken toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur. Cildin dolaşım sisteminden tüm toksinleri uzaklaştırarak, kilo vermenize yardımcı olur.

Stresi azaltır

Stresi hafifletmek istiyorsanız, soğuk bir duş kötü ruh halinize yardımcı olur ve sinir seviyenizi azaltır. Ancak bu konuda dikkat etmelisiniz; çünkü bazı durumlarda karşıt etki de yaratabilir.

 

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