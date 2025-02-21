Soğuk hava etkili olacak

Meteoroloji Dairesi'nin 20-26 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgede alçak basınç sistemi etkili olacak. Bu durum, oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisiyle don olaylarını beraberinde getirecek.
Bugün sabah saatlerinde yer yer don hadisesi bekleniyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının 8-11°C arasında seyretmesi beklenirken, rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı şekilde esmesi öngörülüyor.
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