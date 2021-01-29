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Sokağa çıkma yasağı süresince camilerde ibadet yapılamayacak, Cuma namazları kılınamayacak

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Sokağa çıkma yasağı süresince camilerde ibadet yapılamayacak, Cuma namazları kılınamayacak
Sokağa çıkma yasağı süresince camilerde ibadet yapılamayacak, Cuma namazları kılınamayacak

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasından dolayı, her ilçe için belirlenen yasak süresi sona erinceye kadar camilerde Cuma namazının kılınmayacağını ve ibadet yapılmayacağını duyurdu.

Atalay, inananlara yasak süresince vakit namazlarını evlerinde kılmalarını tavsiye ederek, korunma kurallarına uymanın aynı zamanda dini bir vecibe olduğunu hatırlattı. 

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