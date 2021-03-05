  • BIST 1.536
  • Altın 411,175
  • Dolar 7,5233
  • Euro 8,9950
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

Sol Hareket:Kayyum rejimini reddediyoruz!

» »
Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Türkiye ile yeni bir dayatma ekonomik yıkım paketinin toplumun bilgisi olmadan imzalanmasının kabul edilmez olduğunu söyledi
Sol Hareket:Kayyum rejimini reddediyoruz!

Sol Hareket adına açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, Türkiye ile yeni bir dayatma ekonomik yıkım paketinin toplumun bilgisi olmadan imzalanmasının kabul edilmez olduğunun altını çizerek, “Atanmış Başbakan Saner’in, kapalı kapılar ardında ve gizlice halkın geleceğini ilgilendiren böylesi önemli bir ekonomik pakete imza atmasını protesto ediyoruz” dedi. Korkmazhan, ekonomik paketin içeriğinin Saner ve diğer bakanlar tarafından bilinmemesinin acınası bir durum olduğunu kaydetti.

“İçeriği gizlenen ve sözde görüşmeler yolu ile belirlenen dayatma ekonomik paketler, Kıbrıslı Türklerin tüm özvarlıklarını AKP yanlısı sermayeye peşkeş çekmeyi, daha fazla yoksulluğu, ekonomik yıkım ve toplumsal yokoluşu öngörmektedir. Dayatma ekonomik paketleri ve talimat ile yönetilmeyi reddediyoruz” diyen Korkmazhan, dayatma ekonomik paketlerin kalkınmayı değil, toplumsal yokoluşu, ekonomik talanı ve Türkiye’ye bağımlılığı derinleştirdiğinin bu güne kadarki uygulamalar ile kanıtlandığını vurguladı.  

Kayyum rejimini reddediyoruz!

“AKP hükümeti, Kıbrıs’ın kuzeyini kontrolü altında tutacağı, siyasi ve ekonomik yapısını dilediği gibi şekillendireceği, yargı, kamu ve güvenlik sistemine istediği an müdahale edebileceği bir alt yapı oluşturma çabasındadır. Bu bir kayyum rejimidir. Kıbrıslı Türkleri yok sayan bu rejimi reddediyoruz” diyen Korkmazhan, daha önceki paketler ve su protokolü ile toplumun bir çok özvarlığının talan edildiğini, yoksullaşma ve göçün arttığını, yağmur suyuna kadar tüm yeraltı kaynaklarının Türkiye’den gelecek AKP yanlısı bir tekele devredildiğini kaydetti.

 Korkmazhan, kooperatif, elektrik, telekomünikasyon ve limanlar gibi halka ait geriye kalan kurumların da tekellere devredilmek istendiğini belirterek, dayatma ekonomik paketlere ve talimat ile yönetilmeye karşı, kendi kendimizi yönetmek ve erken federal çözüme ulaşmak için kararlı bir şekilde tüm demokrasi ve emek güçleri ile mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizm Emekçileri eyleme gidiyor!05 Mart 2021 Cuma 09:26
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 05 Mart Cuma)05 Mart 2021 Cuma 09:11
  • Gürcan Erdoğan neden görevden alınmıyor?05 Mart 2021 Cuma 08:05
  • Özal Ziya yazdı...Meclı̇s'in 'Özgürgün Kararı' Anayasaya aykırıdır05 Mart 2021 Cuma 08:02
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar05 Mart 2021 Cuma 08:01
  • Bakanlık açıkladı...Sağlık Bakanlığı’nda pozitif vaka!04 Mart 2021 Perşembe 23:50
  • TC-KKTC protokolünden Tatar'a Saray çıktı04 Mart 2021 Perşembe 23:41
  • 29 pozitif vaka...20 kişi Lefkoşa'dan04 Mart 2021 Perşembe 20:13
  • 5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka04 Mart 2021 Perşembe 20:12
  • Gönyeli’de cinayet şüphesiyle 3 kişi tutuklanmıştı...Ölümde dış müdahale olmadığı tespit edildi04 Mart 2021 Perşembe 20:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti