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SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı: Trakya'da doğalgaz bulundu

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TC Enerji Bakanı Dönmez, "Trakya'daki çalışmalardan sonra küçük bir doğalgaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz" açıklaması yaptı.
SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı: Trakya'da doğalgaz bulundu

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da doğalgaz bulunduğunu açıkladı.

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TRT Haber'e konuşan Dönmez, Trakya'da birkaç yıldır çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Çalışmalardan sonra küçük bir doğalgaz keşfimiz oldu. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Soma maden işçilerine kadro müjdesi vererek, "1 ay içinde 2 bin 400 işçinin kadro işlemleri tamamlanacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu mart ayında kurayla işçi alımı yapacak" diye konuştu.

"MALİYET DÜŞÜŞLERİ OLURSA YANTISITILACAK"

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim olup olmayacağına ilişkin konuşan Dönmez, "Bugünden bir şey söylemek zor. Şundan vatandaşlarımız emin olsun maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Yılbaşında petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığından dolayı elektrik ve doğalgazda indirim yapılmış oldu. İlerleyen dönemlerde de maliyet düşüşleri olursa fiyatlara yansıyacaktır" dedi.

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