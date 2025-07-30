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Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yaptığı yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

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Son dakika! Diploma davasında yeni gelişme: Mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddetti
Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yaptığı yürütmeyi durdurma talebi reddedildi

Son dakika haberi… İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali edilmesine dair işlemin yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden çektirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı yaptığı yürütmeyi durdurma talebini reddetti. 

Tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden çektirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmeye yönelik kararını mahkemeye taşımıştı. 

İmamoğlu’nun ‘yürütmeyi durdurma istemiyle’ açtığı davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Mayıs'ta verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti.

Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.

İstanbul Üniversitesi, 13 Haziran'a yetiştiremeyip ek süre talep ettiği belgeleri 3 hafta sonra mahkemeye sunmuştu. 

İstanbul 5. İdare Mahkemesi 25 Temmuz'da yürütmenin durdurulması talebini görüştü. 

Mahkeme, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasına atıf yaparak, "idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler" hükmüne yer verildiğini hatırlattı. 

Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiğini belirten mahkeme, şartların birlikte gerçekleşmediğini kanaatiyle, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni 20 Haziran’da duyurmuştu. Kararname kapsamında adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidilmişti.  

Yeni atamalar kapsamında, İmamoğlu’nun İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde lisans diplomasının iptaline karşı açtığı yürütmeyi durdurma davasına bakan mahkeme heyeti de dağıtılmıştı.

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin başkanı Recep Şendil, kararnameyle ‘İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği’ görevine, mahkeme üyelerinden Gün Yazıcı da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne getirilmişti. Mahkemenin bir diğer üyesi Neslihan Türkcan Demir’in ise görev yeri değiştirilmemişti. 

HSK’nin yayımladığı son ‘müstemir yetki kararnamesi’ kapsamında ise dağıtılan heyetten boşalan koltuğa yapılan yeni atamalar belli olmuştu. İmamoğlu’nun davasının görüldüğü 5. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na daha önce Giresun İdare Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan İlter Amil atanırken Yazıcı’dan boşalan 5.İdare Mahkemesi Üyeliği’ne ise Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Sümer İncedal getirilmişti. 

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