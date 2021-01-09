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SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Son Dakika: Geri Sayım Başladı! Aşıda Son Adım

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Gelen son dakika haberine göre, Kovid-19’a karşı Sinovac’ın geliştirdiği ve Türkiye’ye getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının inceleme sürecinin gelecek hafta tamamlanması bekleniyor.
Son Dakika: Geri Sayım Başladı! Aşıda Son Adım

 

Sunumda, aşı olacak kişilerin nasıl bilgilendirileceği, aşı takibi gibi bir çok başlık detaylı olarak ele alındı. Bu sunum çerçevesinde yakın zamanda aşılama için hazırlanan sistemin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

'DOLAPLAR DOLU' 

Koronavirüse karşı aşılama programına dahil olan aile hekimleri ise aşılama uygulaması öncesinde toplu aşı merkezi formülünü gündeme getirdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen, Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki aşı dolaplarının doluluk oranlarını yüksek olduğunu ve bu yüzden toplu aşılama merkezlerinin oluşturulmasını önerdiklerini kaydetti. Sezen, şunları söyledi: “Biz, federasyon olarak aşılanmayı önemsiyoruz ve öneriyoruz. Hızlı şekilde bir çok kişinin aşılanması için de toplu aşı merkezlerinin yapılmasını öneriyoruz.

Yurt dışındaki örnekleri gibi. Aşı dolaplarının doluluk oranı bizde çok yüksek. Aşıya talep arttı bu bizim açımızdan iyi. Okul dönemi aşıları normalde okullarda yapılıyordu.

Şu anda o aşılar da bizde. Erişkin aşılarına ilgi arttı. Bu yüzden toplu merkezlerde aşılar olunsun. İllaki ASM’ler olacaksa belli dönemlerde belli sayıda aşı gelecek. Biz o aşıları yapacağız. Sonra yine talep edeceğiz. Tekrar uygulayacağız. Lojistik olarak sık desteklenmesi lazım.”

42 ÜLKEDE BAŞLADI 

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 36'sı yüksek, 6'sı orta gelirli olmak üzere 42 ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının başladığını belirterek, "Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var." dedi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Kovid-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen ancak bu ülkenin girişlerine onay vermediği uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuştu.

Bilim insanlarının Çinli yetkililerle sorununun çözülmesi için görüşmelerin devam ettiğini anlatan Ghebreyesus, ancak bilim insanlarının bu ülkeye girişleriyle ilgili henüz tarih belirlenmediğini belirtti.

Ghebreyesus, 36'sı yüksek, 6'sı orta gelirli olmak üzere 42 ülkede Kovid-19 aşılamalarının başladığını ifade ederek, "Dolayısıyla, düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var.

Bu, çözebileceğimiz ve çözmemiz gereken bir sorundur. COVAX ve ACT-Accelerator aracılığıyla birlikte çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, zengin ülkelerin faz 3 çalışmaları biten ve üretime geçilen Kovid-19 aşılarının çoğunu satın aldığına dikkati çekti.

"Bu, potansiyel olarak herkes için (aşı) fiyatını artırıyor ve en yoksul ve en marjinal ülkelerdeki yüksek riskli kişilerin aşı alamadığı anlamına geliyor."

Ghebreyesus, bazı şirket ve ülkelerin aşıların tüm tedarik ve teslimat sistemini engelleyen kritik verileri DSÖ'ye sunmadığını vurgulayarak, "Aşı milliyetçiliği hepimizi incitiyor ve kendi kendimizi mahvediyor." dedi.

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