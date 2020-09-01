Son dakika haberi: Yeniboğaziçi'nde mahkeme ara emri verdi!

Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) Yeniboğaziçi Belediyesi'nin bir süredir kamp alanına su veren tankerlere uyguladığı yasağa dur dedi.



DETAY ÖZEL HABER

Kamp-Der Yönetim Kurulu eski Başkanı ve Genel Sekreter Nevin Baturalp Otçuoğlu’nun hazır bulunduğu dava, Kıdemli Yargıç Mesut Mesuoğlu tarafından bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesin'de görüldü. Kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, vermiş olduğu emir sonrasında, belediyenin su verilmesine yönelik yasakçı girişimine dur dedi.

Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu, dava edilen Yeniboğaziçi Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Zurnacıların, davanın yeniden görüşüleceği 10 Eylül tarihine kadar, Salamis Kamp alanına su temin eden tankerlere müdahale etmemesi konusunda vermiş olduğu emirin dışında, bu kararın aksine bir karar verilmedikçe kararın yürürlükte kalmasına da emir verdi.

KAMP ALANI ORMAN DAİRESİ'NE AİT

Yüksek Yönetim Denetçisinin (Ombudsman),Yeniboğaziçi Belediyesi’nin Salamis Karavan Kamp Tesisi’ne su, ilaçlama ve temizlik hizmeti vermesi gerektiğini belirttiği raporuna uygun olarak, verilen karar öncesinde, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’da mal sahibi olarak dinlenerek görüşleri alındı.

Cemil Karzoğlu’nun mahkemede verdiği, ifadesinde, kamp alanının Orman Dairesine ait olduğunu, kamp alanı içerisinde bazı yapıların istenilen düzeyde olmadığını ancak bunun bilahare görüşülerek düzeltilebileceğini ve Orman Dairesinin, kiracısı Kamp-Der’den şikayetiçi olmadığını dile getirdi.

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ DAİREDEN İZİN ALMADI

Karzaoğlu, Yeniboğaziçi Belediyesinin, Orman Dairesine ait olan arazi içerisine, orman dairesinden izin almadan kulübe koyduğunu ve orada Yeniboğaziçi çalışanlarını konuşlandırdığını söyledi. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını da ifade eden Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzoğlu, pandemi döneminde su verilmesinin engellenmesini de doğru bulmadığını belirtti.

OMBUDSMAN RAPOR YAYINLAMIŞTI

Ombudsman raporunda ne demişti; “ Belediye Başkanı’nın Belediyeler Yasası’nın 93’üncü maddesini gerekçe göstererek ve/veya söz konusu Salamis Kamp Tesisi’nde kaçak inşaatların olduğunu ileri sürerek mezkûr bölgeye tankerlerle su taşınmasına engel olması veya su götürmemesi, Belediyeler Yasası’nın ilkelerine aykırıdır. 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 93’üncü maddesi uyarınca, Salamis Kamping Tesisi’nde kalan kişiler, Belediye tarafından su taşıma izni verilen herhangi bir tankerden su satın alabilirler. Böyle bir uygulamaya hukuken herhangi bir engel yoktur”

Ayrıca kamp sakinlerinin su ihtiyaçlarını tankerlerle su getirtmek suretiyle giderdiği belirtilirken Ombudsman Raporunda, kamp sakinlerinin, özellikle yaz dönemlerinde Yeniboğaziçi Belediyesi’nin şikayet etmesi üzerine polisin söz konusu tankerleri durdurup ceza yazdığını ve/veya kamp alanına su taşımalarını engellediğine vurgu yapıldı. bu hususa ilaveten Belediyenin görevleri arasında bulunan haşerelere karşı ilaçlama, çöplerin alınması gibi hizmetlerin söz konusu kamp alanına verilmediği belirtildi.

Kıdemli Yargıç Mesut Mesuoğlu tarafından bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesin'de verilen emir