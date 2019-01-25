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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Son Dakika… İtalyan Alpleri’nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

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İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Son Dakika… İtalyan Alpleri’nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor’un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

Kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterlerin bölgeye gönderildiği kaydedildi. Yardım ekiplerine dayandırılan haberlerde, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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