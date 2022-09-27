Son Dakika! Mersin’de Polisevine Terör Saldırısı: 1 Polis Şehit Oldu, 1’i Ağır Yaralı

Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine saat 23.00 sıralarında terör saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre araç içinde bulunan kadın, polis kılığına girerek polisevine sızmaya çalıştı.

CANLI BOMBA ARACI PATLATTI

Durumu fark eden polisler aracın girmesini engelleyince silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine canlı bomba olduğu öğrenilen kadın aracı patlattı. Olayda 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ BOMBA İMHA EDİLDİ

Bölgede bomba imha ekipleri kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı daha imha etti. Başsavcı Tolgahan Öztoprak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

TC İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, polisevine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada “Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir” denildi.

Olay yerine gelen Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da terör saldırısı olup olmadığı konusundaki soruya “Birazdan netleşecek” şeklinde yanıt vermişti.