Son dakika: Tunceli'de helikopter düştü... Kahreden haber: 12 şehit

Tunceli'den kara haber... Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi

Tunceli'den kara haber... Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi.

İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Saat 17.00 sıralarında karadan yola çıkan jandarma birliğinin enkaz alanına ulaştığı duyuruldu. DHA'nın son dakika haberine göre helikopterdeki 12 kişi şehit oldu.

Son dakika: Tunceli'de düşen Sikorsky S-70 tipi helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel şehit oldu. Helikopterin düştüğü yere en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolundan olay yerine giden 2 askeri timin, enkaza ulaştığı ve helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu bilgisini Tunceli Valiliğine bildirildiği öğrenildi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre helikopterin enkazı kara saplanmış şekilde bulundu. Yoğun sis ve kar nedeniyle kara ekiplerinin enkaza ulaşmakta zorluk yaşadığı duyurulmuştu. Pülümür Belediye Müslüm Tosun, "Olay kesinlikle kaza. Sisten ötürü bir kaza, görünen o.

AKUT burada, 112 ekipleri burada. Yol açılma çalışmaları da devam ediyor, gece boyu da devam edecek" dedi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATMIŞTI

Tosun helikopterin nasıl düştüğünü şöyle aktarmıştı: "Köylüler helikopterin 1-2 sorti yaptığını, sendelediğini ifade ediyorlar. Helikopterin tekrar devam ettiğini, görüş alanının dışına çıktığını söylüyorlar. Köylüler, helikopterin inişe yeltendiğini ve tekrar yükseldiğini anlatıyorlar. Kocatepe köyünün arka kısmı Ovacık ilçesi. Bölge sarp ve kayalık bir alan, halen karla kaplı"

NELER YAŞANDI? PÜLÜMÜR'DEN HAVALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Diyarbakır’daki Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bugün Tunceli’den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan 1 hakimi alan helikopter, daha sonra Nazimiye İlçesi’ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi’ne geçti. Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi’nden de polisleri almak üzere saat 11.40’ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı.

10 DAKİKA SONRA BAĞLANTI KESİLDİ

11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi.

7 POLİS, 1 HAKİM, 1 ASTSUBAY, 3 PERSONEL

Tunceli ile Ovacık arasında irtibatı kesilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Polislerin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu, hakimin ise referandumda ilçe seçim kurulunda görev yaptığı belirtildi. Helikopteri aramak için irtibatın kesildiği nokta olan Ovacık’ın Çambulak mevkiine, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi gönderildi. Ayrıca Barış Kartalı erken uyarı ve kontrol uçağı da yer tespiti için bölgeye yönlendirildi.

HELİKOPTERDEKİLERİN İSİMLERİ

Helikopterde, Hakim Onur Alan, Polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu’nun olduğu iddia edilmişti.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Helikopterin düştüğü Ovacık'ın Çambulak mevkiinde yoğun sis ve yağmurun olduğu belirtiliyor. Helikopterin düşüşüyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği açıklanmıştı. Açıklamada "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denilmişti.