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Sonbaharda denize giriyoruz ama.. Uzmanlar uyardı

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Sonbaharda sıcak havaların devam etmesini fırsat bilen birçok kişi denize girmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artıyor!
Sonbaharda denize giriyoruz ama.. Uzmanlar uyardı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle insanlar İstanbul’da da denize girmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar sonbaharda deniz keyfi yapmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. İç Hastalıkları Öğretim Görevlisi Dr. Dilek Calap, “Hava sıcaklığı gün içerisinde yüksek seyrederken geceleri oldukça düşük seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı bu durumdan etkileniyor. Gün içerisinde birkaç saat yüksek seyreden sıcaklık deniz suyunun sıcaklığını değiştirmiyor. Dolasıyla bu havalarda denize girerken biraz daha dikkatli olunmalı” diye konuştu.

Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Öğretim Görevlisi Dr. Dilek Calap, “Bu dönemlerde hem hava hem de deniz suyu sıcaklığının azaldığı biliyoruz. İstanbul gibi sonbahar hava serinliğinin daha hissedilebilir olduğu illerde denize girmenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle geceleri soğuk seyreden hava sıcaklığı deniz suyunun gün boyunca soğuk seyretmesine neden oluyor. Belki hava sıcaklığının daha belirgin hissedildiği ve deniz suyu sıcaklığının yüksek seyrettiği beldelerde izolasyon kurallarına uyarak denize girmek daha doğru olur” diye konuştu.

“BU HAVALARDA DENİZE GİRERKEN DİKKATLİ OLUNMALI”

Gün içerisinde birkaç saat yüksek seyreden hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığı için yeterli olmadığını belirten Dr. Calap, “Hava sıcaklığı gün içerisinde yüksek seyrederken geceleri oldukça düşük seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı bu durumdan etkileniyor. Gün içerisinde birkaç saat yüksek seyreden sıcaklık deniz suyu sıcaklığını yeterince artırmıyor. Dolasıyla bu havalarda denize girerken biraz daha dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.

“ÜST SOLUNUM ENFEKSİYON VAKA SAYILARI ARTTI”

"Sonbaharın gelişi ve havaların serinlemesiyle birlikte üst solunum enfeksiyon vaka sayıları arttı" diyen Dr. Calap, “Sonbaharın gelişi ve havaların serinlemesiyle birlikte üst solunum enfeksiyonu vakalarında belirgin bir artış başladı. Özellikle Koronavirüs gibi kritik bir pandemi sürecinde üst solunum enfeksiyonu vakalarının artışı sıkıntı yaratıyor. İnsanlar basit bir viral üst solunum enfeksiyonu tablosunda bile koronavirüs mü geçiriyorum şüphesiyle daha sık hastanelere gidiyor” dedi.

KALP KRİZİ ATAKLARINI DA ARTIRIYOR”

Kısa süreli bu sıcaklıklarda, gün boyu güneş altında durup aniden sıcaklık seviyesi düşük bir denize hızlıca dalış yapmanın da risklerinin olduğunu söyleyen Dr. Calap, "Gün boyu güneş altında durup aniden sıcaklık seviyesi düşük bir denize hızlı dalış yapmak hipotansiyon atakları, bayılma, kalp krizi, kalp ritm bozulması gibi problemlerle karşılaşmamıza neden olabiliyor. Sonbaharda düşük deniz suyu sıcaklığında denize girmenin uygun olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Kışında denize giriyoruz" diyen Resul Okuducu, “Deniz bizim için bir tutku Sarayburnu’nda doğduk, büyüdük. Türkiye’nin her yerinde denize girdim ama Sarayburnu’nun suyu bambaşka. Arkadaşlarla kışında denize giriyoruz. Yaş kış denize girmek bizim için bir yaşam tarzı diyebilirim. Buraya yakın oturduğumuz için her gün akşam 7 gibi yüzmeye geliyoruz. Uzmanlar soğuk havalarda denize girmeyin deseler de biz giriyoruz. Herhangi bir zararını görmedik bu zamana kadar. Biz genciz bize bir şey olmaz” şeklinde konuştu.

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