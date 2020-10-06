Sorakın’dan Tatar’a basın özgürlüğü tepkisi

“Herkesin ağzından çıkanı kulağı duymalıdır. Basın kuruluşlarımızı ve gazetecileri zan altında bırakacak, hedef gösterecek bu tür açıklamaları esefle kınıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Başbakan Ersin Tatar’ın basını hedef gösteren açıklamalarına sert tepki gösterdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Başbakanlık’tan yapılan ve bir gazetenin ‘yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptığı’ iddiası içeren açıklamayı esefle karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde kimi adayların basını ve gazetecileri hedef göstermeyi alışkanlık haline getirdiğine dikkati çeken Erdoğan Sorakın, “Herkesin ağzından çıkanı kulağı duymalıdır. Basın kuruluşlarımızı ve gazetecileri zan altında bırakacak, hedef gösterecek bu tür açıklamaları esefle kınıyoruz” dedi.

Sorakın açıklamasında, Tatar’ın birkaç gün önce de yine basın kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik tepkisel açıklamalar yaptığını anımsatarak, bunları ‘seçim paniği’ olarak nitelendirdi.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, “Partimiz bütün demokratik hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaya ve özgür basının yanında yer almaya devam edecektir” dedi.