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'Sosyal deney' kurbanı 6 çocuk Danimarka'dan tazminat istiyor!

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1950’li yıllarda Grönland ile Danimarka arasında daha iyi bağlar kurabilecek "seçkin bir toplumsal kesim" oluşturma hedefli "sosyal deney" kapsamında ailelerinden koparılan Grönland yerlisi 6 kişi, Danimarka hükümetinden tazminat talep etti.
'Sosyal deney' kurbanı 6 çocuk Danimarka'dan tazminat istiyor!

BBC'nin haberine göre, Grönland’dan 1950’li yıllarda Danimarka’ya getirilen 22 çocuktan 6’sının avukatları, Danimarka hükümetinden tazminat almak için başvurdu.

Avukatlar, şimdi 70’li yaşlarında olan her bir Grönland yerlisi için 28 bin 200 sterlin tazminat istedi.

Danimarka'dan yetkililer, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Başbakan Frederiksen'den özür

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 2020'de sosyal deney için Grönland’daki ailelerinden koparılan 22 çocuk için ülkesi adına özür dilemişti.

"Sosyal deney" kapsamında 1950’li yıllarda Grönland’daki ailelerinden koparılarak Danimarka’ya getirilen çocukların “Küçük Danimarkalılar” olarak eğitilip tekrar Grönland’a gönderilmeleri planlanmıştı.

Danimarka'nın "seçkin bir toplumsal kesim oluşturma" hedefi

Danimarka hükümeti, söz konusu plan kapsamında Kopenhag ile Grönland'ın başkenti Nuuk arasında daha iyi bağlar kurabilecek “seçkin bir toplumsal kesim” oluşturmayı hedeflemişti.

Plan tutmayınca ailesinden koparılan çocuklar, daha sonra Grönland'a geri döndü. Çoğu ailesini bir daha göremeyen çocuklar, yetimhaneye yerleştirildi.

 

TRT.

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