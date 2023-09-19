Sosyal medya platformu X herkes için ücretli mi olacak?

Elon Musk, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'teki tüm kullanıcılarının platforma erişim için ödeme yapmak zorunda kalabileceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Musk, sahte hesaplara karşı koymanın tek yolunun ödeme sistemi olduğunu söyledi.

Tesla ve SpaceX patronu, "Sistemin kullanımı için küçük bir aylık ödeme almaya geçiyoruz" dedi.

Ancak şirket konuyla ilgili ayrıntı taleplerine yanıt vermedi.

Bunun sadece anlık bir yorum mu yoksa henüz açıklanmayan daha sıkı planların sinyali mi olduğu belli değil.

X Premium için teşvik

Musk uzun zamandır sosyal medya platformundaki botlardan ve sahte hesaplardan kurtulmaya yönelik çözümünün doğrulama için ücret almak olduğunu söylüyordu.

Geçen yıl Twitter'ı devraldığından beri, kullanıcıları artık X Premium olarak adlandırılan gelişmiş bir hizmet için ödeme yapmaya teşvik etmeye çalıştı.

Bu, ücretli abonelere daha uzun gönderiler ve platformda daha fazla görünürlük gibi daha fazla özellik sunarak yapıldı.

Ancak kullanıcılar şu anda X'i ücretsiz olarak kullanmaya devam edebiliyor.

Şirketin kullanıcılardan ücret almasında açık bir mali çıkar olsa da Musk, insanlara hizmet için ödeme yapmanın botlarla mücadeleyi amaçladığı konusunda ısrar ediyor.

X Premium'un şu anda ABD'de aylık maliyeti 8 ABD doları. Fiyat, abonenin hangi ülkede olduğuna bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Örneğin Türkiye'de aylık fiyat, 150, yıllık fiyat ise 1.569,99 TL.