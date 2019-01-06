Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer “Vicdani Ret” hakkında açıklamalarda bulundu.

Soyer : “Vicdani ret, vicdanın turnusol kağıdı oldu. Kendisi, evladı bedelli askerlik yapanların bu olaya vatan millet diyerek karşı çıkmaları çok ilkel. Bizim kuşak yıllarca Mücahitlik yaptı. Abilerimiz Erenköye çıktı.Ama barış dediğimiz için hain ilan edildik. Önce vijdan tutarlılık.” diyerek ekledi “UBP Başkanı Sayın Tatar vicdani ret için devlete nifak ekiliyor dedi. Bedelli askerlik yasası UBP ağırlıklı Meclisten geçti. Bunu para ile devletin içine nifak sokuluyor diye yansıtmamıştık Ağzından çıkanı kulak duymalı. Para vicdanı örtüyor ret kelimesi gelince vicdan öne mi geliyor? “ dedi.