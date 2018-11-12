Spehar: "Kapılar, iletişim ve güven inşası için önemli"

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, sınır kapılarının, insanların daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olmada ve iki toplum arasında ihtiyaç duyulan güvenin inşasında önemli rol oynayacağını belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, sınır kapılarının, insanların daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olmada ve iki toplum arasında ihtiyaç duyulan güvenin inşasında önemli rol oynayacağını belirtti.



Spehar, Aplıç ve Derinya sınır kapılarının açılması nedeniyle yayımladığı mesajda, bugünün Kıbrıs için iyi bir gün olduğunu vurguladı.



8 yıldan sonra yeniden sınır kapısı açılmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Spehar, sınır kapılarının, insanların daha fazla iletişim kurmasına yardımcı olmada ve iki toplum arasında ihtiyaç duyulan güven ve öz güven inşasında önemli rol oynayacağını kaydetti.