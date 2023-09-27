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Spotify'dan yapay zeka ürünü müziğe yeşil ışık: 'Yasaklamayız'

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Dijital müzik platformu Spotify'ın patronu, yapay zeka (AI) ile üretilmiş müzikleri platformdan tamamen yasaklama gibi bir planları olmadığını söyledi.
Spotify'dan yapay zeka ürünü müziğe yeşil ışık: 'Yasaklamayız'

Daniel Ek, BBC'ye yaptığı açıklamada müzik yaparken teknolojiyi kullanmanın geçerli yolları olduğunu, ancak yapay zekanın, onayları olmadan gerçek sanatçıların seslerini taklit etmek için kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Spotify bu yıl Drake ve The Weeknd'in seslerinin yapay zeka tarafından klonlanmasıya üretilmiş bir şarkıyı platformdan kaldırmıştı.

Ne Drake'in ne de The Weeknd'in klonlanmış seslerinin "Heart on My Sleeve" şarkısında kullanıldığından haberleri yoktu. Şarkı Eylül ayında Spotify ve diğer online müzik dinleme platformlarından kaldırıldı.

Basına çok nadir konuşan Ek, yapay zeka kullanımını üç başlık altında topluyor:

  • Müzik parçalarını geliştirmek için kullanılan "otomatik akorlama" (auto- tune) programları - bunlar Ek'e göre kabul edilebilir uygulamalar
  • Sanatçıların seslerini taklit eden uygulamalar - bunlarsa kabul edilemez
  • Ve bu ikisinin arasındaki, muğlak ara alan yani yapay zekanın açıkça gerçek bir sanatçıdan etkilendiği ama o sanatçıyı birebir taklit etmeyen uygulamalar.

Ek'e göre müzik sektörünün yapay zekayla mücadelesi "karmaşık" olacak.

Yapay zeka Spotify'da tamamen yasaklanmış olmasa da; şirket içeriğinin, bu bilgiyi beğenilere göre müzik üretmekte kullanmasın diye, yapay zekayı eğitmek için kullanılmasını yasaklıyor.

Yapay zekanın yaratıcı sektörlerdeki kullanımı birçok sanatçıyı endişelendiriyor.

İrlandalı müzisyen Hozier geçen ay yaptığı açıklamada, mesleğine yönelik AI tehdidi nedeniyle greve gitmeyi düşünebileceğini söylemişti.

 

"Bu konuyla uğraşan çok büyük bir ekibimiz var"

Spotify'ın patronu Ek, "sistemi oyuna getirmeye çalışanlarla" mücadele eden büyük bir ekipleri olduğunu da ekledi: "Birisi Madonna'ya ait olduğunu iddia ettiği bir şarkıyı platforma yükleyebilir. Spotify'ın tarihinde, sistemimizi oyuna getirmeyi deneyen hemen her tür girişime şahit olduk. Tam da bu gibi konularla uğraşan çok büyük bir ekibimiz var".

Financial Times gazetesi Mayıs ayında, dinlenme sayılarının robotlarla yapay olarak artırıldığının ortaya çıkması sonrası binlerce şarkının Spotify'dan kaldırıldığını haberleştirmişti.

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