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Spotify’ın TikTok benzeri bir özellik üzerine çalıştığı ortaya çıktı!

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Spotify, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu özelliğe göre kullanıcılara, mobil uygulama üzerinde yer alacak keşfet bölümünde yukarı doğru kaydırılabilen dikey müzik videoları sunulacak.
Spotify’ın TikTok benzeri bir özellik üzerine çalıştığı ortaya çıktı!

Piyasaya sürüldüğü 2016 yılında itibaren birçok olumsuz yoruma ve eleştiriye maruz kalan TikTok, bilindiği üzere pek ciddiye alınan bir sosyal medya uygulaması değil. Her ne kadar böyle olsa da, sosyal medya devi olarak bilinen Instagram ve YouTube gibi platformlar TikTok’un video tarzından “esinlenmekten” geri durmuyor.

Son olarak Netflix ile bir ortak geliştirerek Netflix Hub adını verdikleri yeni bir özellik duyuran ve burada Netflix içeriklerine ilişkin müzikleri, podcastleri yayınlayacak olan Spotify, şimdi ise TikTok’tan esinlendiği yeni keşfet bölümü ile gündemde. Ürün tasarımcısı Chris Messina da Twitter hesabından, yeni özelliği gösteren paylaşımda bulundu.

Şarkı sözleri özelliğini aktif hale getirmesinin ardından da dikkatleri çeken Spotify, görülen o ki üzerinde çalıştığı bu yeni özellikle de ilgi toplayacak. Spotify, söz konusu yeni özelliğe göre, TikTok’tan alışık olduğumuz dikey video özelliğini test ediyor. Keşfet bölümü ile bu özellik mobil uygulamada kullanıcılara sunulacak ve kullanıcılar yukarı doğru kaydırarak kısa videolar arasında gezinebilecekler.

Bunu “Discover” isimli yeni bir buton aracılığıyla sağlayacak olan Spotify, TechCrunch’ yaptığı bir açıklamada bu yeni özelliği test ettiklerini teyitledi. Yapılan açıklamada, “Spotify’da kullanıcı deneyimimizi geliştirmek için rutin olarak bazı testler yapıyoruz. Bu testlerden bazıları daha geniş kullanıcı deneyimimizin önünü açıyor ve diğerleri yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor. Şu anda paylaşacak başka haberimiz yok” ifadelerine yer verildi.

 

webtekno.

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