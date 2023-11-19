Starship, ikinci fırlatma girişiminde de başarısız oldu

İki bölümden oluşan uzay aracı, Elon Musk’a ait şirketin Teksas yakınlarındaki Starbase fırlatma alanından havalanarak, uzaya planlanan 90 dakikalık uçuşunda yerden yaklaşık 140 km yükseldi.
Euronews Türkçe’nin haberine göre Starship yolcu gemisini taşıyan ‘Super Heavy’ roketinin birinci kademesi, çekirdek kademesiyle ayrılamayarak Meksika Körfezi üzerinde infilak etti.
SpaceX’in canlı yayın sunucusu John Insprucker, “İkinci aşamadan gelen verileri kaybettik… İkinci aşamayı kaybetmiş olabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Testin yaklaşık sekizinci dakikasında, Starship güçlendiricisini izleyen bir kamera görüntüsü, aracın o sırada başarısız olduğunu düşündürecek bir patlama gösterdi.
Bu sırada roketin irtifasının 148 km olduğu belirtildi.
Nisan ayında da SpaceX’i ilk fırlatma denemesi dördüncü dakikada patlamayla sonuçlanmıştı.
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