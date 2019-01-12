Stefanu: “Herkes müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanmalı”

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözülmesini isteyenlerin, kışkırtıcı açıklamalar yapmak yerine müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanması gerektiğini söyledi.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözülmesini isteyenlerin, kışkırtıcı açıklamalar yapmak yerine müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanması gerektiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Stefanu, dün yaptığı açıklamada, BM’nin çabalarının müzakerelerin yeniden başlamasında yoğunlaştığı bu dönemde, bu çabaya katkı yapmayacak her türlü açıklamadan kaçınılması gerektiğini kaydederek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son açıklamalarının, müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koymadığını savundu.

“Türkiye’nin kabul ettiğini ilan ettiği Guterres Çerçevesi’nin, Garanti Antlaşması’nın ve müdahale haklarının derhal sonlandırılmasını öngördüğünü Sayın Çavuşoğlu’na hatırlatırız” diyen Stefanos Stefanu, Guterres Çerçevesi’nin garantör güçlere sadece danışmanlık rolü veren uygulama mekanizmasıyla ve askerin yarısının, çözümün ilk gününden itibaren adadan ayrılmasına ilişkin takvimle, kalanının kısa sürede adadan ayrılmasını öngördüğünü vurguladı.

Stefanu, Guterres çerçevesinin sadece Türk ve Yunan Değiştirme Alaylarının adadan ayrılmasına ya da durumlarının gözden geçirilmesine ilişkin maddenin olup olmayacağı konusunu açıkta bıraktığını hatırlattı.

Habere göre Stefanu, doğal gaz konusuna ilişkin olarak ise bu konunun, mevcut uzlaşılar zemininde ve yalnızca Kıbrıs sorununa çözüm bulunarak çözülebileceğini kaydederek, geriye kalan tek meselenin, Kıbrıs ve Türkiye arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge’nin belirlenmesi olacağını ifade etti.