  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Stefanu: “Herkes müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanmalı”

»
AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözülmesini isteyenlerin, kışkırtıcı açıklamalar yapmak yerine müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanması gerektiğini söyledi.
Stefanu: “Herkes müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanmalı”

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun çözülmesini isteyenlerin, kışkırtıcı açıklamalar yapmak yerine müzakerelerin yeniden başlamasına odaklanması gerektiğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Stefanu, dün yaptığı açıklamada, BM’nin çabalarının müzakerelerin yeniden başlamasında yoğunlaştığı bu dönemde, bu çabaya katkı yapmayacak her türlü açıklamadan kaçınılması gerektiğini kaydederek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son açıklamalarının, müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koymadığını savundu.

“Türkiye’nin kabul ettiğini ilan ettiği Guterres Çerçevesi’nin, Garanti Antlaşması’nın ve müdahale haklarının derhal sonlandırılmasını öngördüğünü Sayın Çavuşoğlu’na hatırlatırız” diyen Stefanos Stefanu, Guterres Çerçevesi’nin garantör güçlere sadece danışmanlık rolü veren uygulama mekanizmasıyla ve askerin yarısının, çözümün ilk gününden itibaren adadan ayrılmasına ilişkin takvimle, kalanının kısa sürede adadan ayrılmasını öngördüğünü vurguladı.

Stefanu, Guterres çerçevesinin sadece Türk ve Yunan Değiştirme Alaylarının adadan ayrılmasına ya da durumlarının gözden geçirilmesine ilişkin maddenin olup olmayacağı konusunu açıkta bıraktığını hatırlattı.

Habere göre Stefanu, doğal gaz konusuna ilişkin olarak ise bu konunun, mevcut uzlaşılar zemininde ve yalnızca Kıbrıs sorununa çözüm bulunarak çözülebileceğini kaydederek, geriye kalan tek meselenin, Kıbrıs ve Türkiye arasındaki Münhasır Ekonomik Bölge’nin belirlenmesi olacağını ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Weber: “Türkiye için imtiyazlı ortaklık, onu da Kıbrıs sorunundaki gelişmeler belirleyecek”11 Ocak 2019 Cuma 11:10
  • AB Askeri Komite Başkanı Claudıo Grazıano Güney’de11 Ocak 2019 Cuma 11:05
  • Papadimulis: “Müzakereler Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeli”11 Ocak 2019 Cuma 10:55
  • Türkiye ikinci sondaj gemisiyle Kıbrıs’ın batısında petrol ve doğalgaz arayacak10 Ocak 2019 Perşembe 16:16
  • Güney Kıbrıs pasaportu dünyada 16’ıncı sırada10 Ocak 2019 Perşembe 13:35
  • Spehar Liderlerle Görüşüyor10 Ocak 2019 Perşembe 10:13
  • “Delfini-1” hedefindeki sondaj tamamlandı09 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
  • Dağıtma formülü belirlenmediği için Türkiye 90 Milyon euro tazminatı ödemiyor09 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
  • Yabancılara mal satışları09 Ocak 2019 Çarşamba 13:55
  • Şilluris FKÖ Genel Sekreteri ile görüştü09 Ocak 2019 Çarşamba 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti