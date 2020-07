Stresin nedeni gelecek kaygısı!

Ülke genelinde yaklaşık 10 bin kişiyle yapılan araştırmada en büyük stres kaynağının gelecek kaygısı olduğu sonucuna ulaşıldı. Her on kişiden ikisi mutsuz

Stres bu çağın en çok maruz kalınan sorunlarından biri. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve baskı politikaları yurttaşların stres ve kaygısını artırırken buna bir de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını eklendi.



NG Araştırma, yurttaşların şu anki stres seviyesini ve bu durumda geleceğe dair bakış açısını analiz etti. 08-27 Haziran tarihleri arasında 15 yaş üzeri 9 bin 851 kişiyle gerçekleşen ankette, katılımcılara mutluluk düzeyleri ve stres nedenleri soruldu. Araştırmanın sonuçlarına göre en büyük stres kaynağı yüzde 30 ile ‘gelecek kaygısı’ oldu. Ülkede en stresli hissettiren faktörler arasında Gelecek kaygısını ekonomik nedenler, iş-okul, koronavirüs salgını, aile, sevgili-eş, trafik izledi.

On kişiden ikisi mutsuz



Araştırmanın diğer sonuçları ise şöyle sıralandı:



■ Her 10 kişiden 2’si mutsuz olduğunu belirtirken, katılımcıların neredeyse yarısı ne mutlu ne de mutsuz olduğunu belirtti.



■ Her 10 kişiden dördü gün içindeki ruh halinin genelde stresli geçtiğini iletirken, 5’i sadece bazı durumlarda bu duyguya büründüğünü ifade etti. Yalnızca 1’i rutin hayatında strese yer vermediğini dile getirdi.



NG Araştırmadan yapılan açıklamada “Türkiye genelinde yürüttüğümüz araştırmamız, halkımızın tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe iyimser bakabildiğini gösteriyor” denildi:



■ Her 10 kişiden 6’sı daha mutlu bireyler haline gelebileceğini düşünürken, 1’i karamsar bir yaklaşım sunmakta. Kalanlar ise ruh halinin sabit kalacağını düşünenlerden oluştu.