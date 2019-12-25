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Su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

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İzmir'de su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar
Su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

İzmir'de 2 arkadaş, sağanağın ardından oluşan su birikintisiyle yıkanarak kentte yaşanan su kesintisine dikkati çekmeye çalıştı.

Kentte pazar günü başlayan ve 60 saat süreceği belirtilen su kesintisi nedeniyle çok sayıda vatandaş bidonlarla tankerlerden su almak için sıra bekledi.

 

Bu sürede etkili olan sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla banyo yapan 2 arkadaş, eylemlerinin ardından havluyla kurulandı.

"Yağmur suyuyla banyo yaptık"

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de yağmur yağarken su kesintisi olduğu için böyle bir eylem yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Doğan, "Doğal suyla yıkandık. Yağmur suyuyla banyo yaptık. Şebeke suyu bulamadığımız için mecbur yağmur suyunu kovaya doldurduk sonra banyomuzu yaptık. Kovayı, lifi, havluyu evden getirdim. Sadece suyu getiremedik çünkü su yoktu. Mecbur kaldık, doldurduk kovamızı güzelce banyomuzu yaptık. Bunu tüm İzmirlilere tavsiye ediyorum. Bedava su" diye konuştu.

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